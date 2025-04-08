Раздраженный шумом турист ударил школьницу во время поездки на пароме в Грецию

Французский турист ударил школьницу на борту парома из Италии в Грецию

Французский турист ударил школьницу на борту парома, следовавшего из Италии в Грецию. Об этом сообщает Greek City Times.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 6 апреля. Во время поездки 33-летний мужчина ударил 16-летнюю девочку и был задержан портовыми властями по прибытии судна в город Игуменица.

При аресте француз признался, что его раздражал шум, исходивший от группы греческих школьников, которые возвращались из образовательной поездки в Италию. После того как кто-то из учеников случайно толкнул туриста, он не выдержал и сорвал злость на стоявшей рядом несовершеннолетней попутчице.

В итоге пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи местной больницы в качестве меры предосторожности. Европейцу предъявили обвинения по статье уголовного кодекса и нанесении телесных повреждений. Местные власти начали расследование.

Ранее турист напал на жену во время частного круиза в Европе. Вскоре после отплытия мужчина обнял супругу за плечи и внезапно ударил ее скальпелем в шею на глазах у ребенка.