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14:02, 8 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин с топором разгромил продуктовый магазин и попал на видео

В Челябинске мужчина с топором разгромил продуктовый магазин
Варвара Митина (редактор)

В Челябинске мужчина с топором разгромил продуктовый магазин и попал на видео. Кадрами делится 74.RU.

На кадрах видно, как злоумышленник заходит в магазин и начинает громить витрины. Он бьет по ним топором, не беря ничего из них.

По данным издания, инцидент произошел 6 марта в магазине на улице Василевского. Владелец рассказал, что мужчина угрожал продавщице, поэтому она не смогла сразу вызвать полицию. Однако сработала тревожная кнопка, но силовики приехали после того, как нападавший разрушил весь магазин.

Когда на месте преступления оказались правоохранители, мужчина бросил топор и убежал. Сейчас полиция проводит проверку. Злоумышленник задержан. Хозяин торговой точки оценил ущерб более чем в 700 тысяч рублей.

Ранее в Котласе был задержан 38-летний местный житель, который угрожал врачу-травматологу расправиться с ним с помощью топора и биты из-за лечения.

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