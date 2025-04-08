Российский баскетболист выставит свою кандидатуру на драфт НБА

Российский баскетболист Егор Демин выставит кандидатуру на драфт НБА

Россиянин Егор Демин выставит свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Об этом сообщает ESPN.

По прогнозу источника, спортсмена выберут под девятым номером. Ранее никто из россиян не попадал в топ-10 на драфте НБА.

19-летний Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».

Драфт НБА в 2025 году пройдет с 25 по 26 июня. Наивысший пик на драфте среди россиян в 2005 году имел Ярослав Королев. Его под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс».