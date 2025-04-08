Российский десятиклассник достал нож на уроке и попал на видео

В Томске десятиклассник достал нож на уроке и попытался нанести себе увечья

В Томске десятиклассник достал нож на уроке и попытался нанести себе увечья. Действия российского юноши попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном ролике видно, как подросток, стоя у доски, достает нож и начинает размахивать им перед одноклассниками. Затем он подносит оружие к своей груди. Учитель решил успокоить юношу, он начал с ним разговаривать, чтобы отвлечь и забрать нож.

Как утверждает Mash Siberia, инцидент произошел на уроке истории. Педагог успел остановить юношу.

Произошедшим в школе заинтересовались сотрудники томской прокуратуры. Специалистам предстоит выяснить, обеспечивают ли безопасность учеников и как работают органы отдела полиции по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьник ударил ножом в грудь незнакомого мужчину.