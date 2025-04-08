В России резко вырос спрос на хоккейные тренировки после рекорда Овечкина

Авито Услуги: Рекорд Овечкина повысил спрос на тренеров по хоккею

Установленный российским хоккеистом Александром Овечкиным рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ спровоцировал рост спроса на тренировки по хоккею у россиян, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авито Услуг.

«Россияне массово стали интересоваться этим зрелищным видом спорта. Количество поисковых запросов на тренеров по хоккею 7 апреля выросло на 51 процент в сравнении с предыдущим днем, — выяснили исследователи. — С приходом весны, на фоне обсуждения возможного рекорда, к поиску тренеров особенно активно подключились родители: в марте спрос на детские занятия хоккеем вырос на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Аналитики отметили, что рост интереса к хоккею отмечается по всей стране, но чаще всего тренеров ищут в Екатеринбурге, Кирове, Омске, Перми и Красноярске. Параллельно с этим, по словам исследователей, выросло и количество тренеров по хоккею на платформе: за год их число увеличилось на 28 процентов.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).