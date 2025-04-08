Скандально известного дипломата назначили постпредом Украины при ООН

Зеленский подписал указ о назначении экс-посла в ФРГ Мельника постпредом при ООН

Бывший посол Украины в Германии и экс-замминистра иностранных дел страны Андрей Мельник назначен постоянным представителем Киева при Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Другим указом Мельника освободили от должности посла Украины в Бразилии, которую он занимал с 2023 года. Зеленский также назначил новых послов в Казахстане, Китае, Ливане, Норвегии, Парагвае и Финляндии. Предыдущий постпред Украины при ООН Сергей Кислица был уволен 21 декабря 2024 года.

Ранее Зеленский назначил оскорбившего канцлера ФРГ Олафа Шольца экс-посла в Германии Андрея Мельника представителем Украины в ООН. Дипломат называл немецкого политика «обиженной ливерной колбасой».