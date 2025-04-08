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18:45, 8 апреля 2025Мир

США поставили условие по урегулированию на Украине

Представитель в ООН Ши: США не потерпят нарушения договоренностей по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

США не потерпят нарушения договоренностей и проведения недобросовестных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности (СБ), передает ТАСС.

«Боевые действия на Украине должны прекратиться. США не потерпят недобросовестных переговоров или нарушения мирных договоренностей», — отметила американский дипломат.

Ранее постоянный российский представитель при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия и США в рамках контактов обсуждают поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского конфликта. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины кризиса.

Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Россия, США и Украина близки к договоренностям касательно разрешения конфликта.

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