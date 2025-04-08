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10:33, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о миллионном убытке бизнеса Иды Галич

Mash: Компания Иды Галич Yoji показала 1,6 миллиона рублей убытка в 2024 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Компания по доставке суши Yoji, принадлежащая известной блогерше Иде Галич, в 2024 году стала убыточной. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Изданию стало известно, что компания показала убыток 1,6 миллиона рублей в 2024 году, тогда как в 2023 году бизнес принес 8 миллионов прибыли.

Отмечается, что возможной причиной убытков могло стать ухудшение качества продукции, в частности рыбы и риса для роллов.

Ранее сообщалось, что компания музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в России потерпела убытки. Уточнялось, что артист потерял 63 тысячи рублей.

До этого стало известно, что у компании журналистки Юлии Латыниной (внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли миллионные убытки. За 2023 год фирма LatyninaOrg потеряла 1,3 миллиона рублей.

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