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09:38, 8 апреля 2025Мир

Трамп объявил о рекордном бюджете Пентагона

Трамп и Хегсет анонсировали рекордный оборонный бюджет на 1 триллион долларов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация подготовила рекордный оборонный бюджет общим объемом 1 триллион долларов. Об этом американский лидер заявил в Белом доме в понедельник, 7 апреля, во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Bloomberg.

«Мы очень бережливы, но армия — это то, что мы должны создавать, и мы должны быть сильными», — сказал политик. По словам главы Белого дома, его администрация утвердит бюджет, который станет «самым большим из всех, что когда-либо выделяли на армию».

Шеф Пентагона Пит Хегсет также анонсировал рекордный бюджет. Он подчеркнул, что президент США быстро восстанавливает американские вооруженные силы. Глава ведомства заверил, что оно намерено тратить каждый доллар налогоплательщиков с умом.

Ранее CNN со ссылкой на документы, подготовленные в Пентагоне, сообщил, что министерство обороны США рассматривает возможности для существенного сокращения американской армии.

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