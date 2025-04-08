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06:01, 9 апреля 2025Спорт

Туктамышева рассказала о страшном моменте во время жизни в Москве

Туктамышева назвала перестроение на автомобиле на Ленинградском шоссе страшным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на канале Okko Sport в YouTube вспомнила о страшном моменте, который она пережила во время жизни в Москве.

По ее словам, это необходимость за 200 метров перестроиться на автомобиле из крайнего левого в крайний правый ряд на Ленинградском шоссе. «Я думала, что страшнее у меня ничего уже не будет в жизни», — заявила Туктамышева.

Спортсменка добавила, что жить в Санкт-Петербурге ей нравится больше. «В Питере я чувствую себя более спокойно, здесь более размеренный темп, какой-то понятный маршрут, чтобы погулять», — отметила фигуристка.

Ранее Туктамышева назвала главную причину, по которой не желает возвращаться в спорт. Она поделилась, что устала от постоянных физических нагрузок.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Чемпионка мира и Европы продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

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