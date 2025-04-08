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13:43, 8 апреля 2025Культура

У знаменитого певца диагностировали пиратскую болезнь

Mirror: Певец Робби Уильямс заболел цингой из-за попыток похудеть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть. Его слова приводит Mirror.

Исполнитель рассказал, что в прошлом году он похудел почти на 90 килограммов после приема специального препарата, но это негативно повлияло на его здоровье. «Я перестал есть и не получал питательных веществ», — объяснил он, добавив, что у него начался дефицит витамина С, в результате чего он заболел цингой.

«Болезнь пиратов XVII века», — отметил артист.

Ранее Робби Уильямс заявил, что перестал видеть НЛО, однако у него появились экстрасенсорные способности.

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