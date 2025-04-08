У знаменитого певца диагностировали пиратскую болезнь

Mirror: Певец Робби Уильямс заболел цингой из-за попыток похудеть

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть. Его слова приводит Mirror.

Исполнитель рассказал, что в прошлом году он похудел почти на 90 килограммов после приема специального препарата, но это негативно повлияло на его здоровье. «Я перестал есть и не получал питательных веществ», — объяснил он, добавив, что у него начался дефицит витамина С, в результате чего он заболел цингой.

«Болезнь пиратов XVII века», — отметил артист.

Ранее Робби Уильямс заявил, что перестал видеть НЛО, однако у него появились экстрасенсорные способности.