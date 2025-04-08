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13:23, 8 апреля 2025Россия

Ударный беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Курской области

Минобороны России заявило об атаке ВСУ на энергообъект в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 7 апреля в 9:47 утра по московскому времени украинский ударный беспилотник повредил провода в пролете опор высоковольтной линии «Курская АЭС — Металлургическая», принадлежащей филиалу ПАО «Россети» — Черноземное ПМЭС.

Кроме того, атакована электроподстанция «Новогорьевка» в Запорожской области. Там поврежден радиатор трансформатора.

В Минобороны считают, что таким образом Киев нарушил российско-американские договоренности о прекращении атак по энергообъектам.

Днем ранее российской оборонное ведомство сообщало о шести атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Удары нанесены по объектам в Брянской, Ростовской, Воронежской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

ЖЗЛ
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