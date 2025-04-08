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11:37, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Сербию российский блогер раскритиковал популярное мнение о загранице

Юрий Хованский раскритиковал мнение о том, что люди за границей красивее россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Юрий Хованский / YouTube 

Известный блогер и стример Юрий Хованский, уехавший в Сербию, раскритиковал популярное мнение о том, что за границей живут более красивые люди, чем в России. На эту тему он высказался в ходе трансляции, отрывок из которой доступен во «ВКонтакте».

Хованский, комментируя видео украинского блогера Алексея Шевцова, в котором тот знакомился с жильем в Нью-Йорке, обратил внимание на то, что тот в своем ролике назвал жителей города очень привлекательными. Хованский счел это мнение предвзятым.

«Везде живут и красивые люди, и некрасивые люди. В любой стране, в любом городе, в любой деревне, где угодно, есть красивые люди и есть некрасивые. И более того, я вам скажу, их соотношение примерно одинаковое», — заявил блогер.

Ранее Хованский рассказал, что не планирует возвращаться в Россию. Он также отметил, что после переезда в Сербию в основном общается с местными жителями.

Осенью 2022 года стало известно об отъезде блогера в Сербию. Перед этим Хованский заявил журналистке Ксении Собчак, что хотел бы пожить в этой стране.

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