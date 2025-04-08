Украина впервые получила уголь из США после остановки добычи в Покровске

«Метинвест» впервые получила уголь из США после остановки добычи в Покровске

Украинская «Метинвест» получила первую партию коксующегося угля из США после остановки добычи в Покровске из-за наступления российской армии. Об этом заявил глава компании Юрий Рыженков, его слова приводит Bloomberg.

Речь идет о партии топлива объемом в 80 тысяч тонн. На Украину ее отправило дочернее предприятие «Метинвеста» — United Coal Company. До этого в районе Покровска закрылась единственная в стране шахта, где добывали коксующийся уголь. Работы на ней прекратили в декабре 2024 года из-за активных боевых действий.

Рыженков отметил, что поступившая из США партия угля оказалась дороже украинского эквивалента. Это объясняется в первую очередь более высокой стоимостью доставки. Несмотря на это, подчеркнул глава компании, начать импорт топлива из США стало «важным шагом на пути к помощи украинской экономике». «Мы мобилизовали наши ресурсы для обеспечения работы отрасли», — резюмировал гендиректор «Метинвеста».

В дальнейшем компания планирует сохранять ежемесячные объемы импорта коксующегося угля на уровне в 80 тысяч тонн. Это поможет обеспечить потребности украинской экономики, заверил Рыженков. Подобные объемы необходимы для обеспечения работы заводов «Запорожсталь» и «Камет Сталь», расположенных в Днепропетровской области.

Коксующийся уголь активно используют для выпуска стали в виде металлургического кокса. Для этого топливо прокаливают при высокой температуре без доступа воздуха и удаляют из него все летучие вещества. По данным Bloomberg, до начала боевых действий на востоке Украины на сталь приходилось около пятой части экспорта республики. Однако затем выпуск стали в стране стал стремительно сокращаться, в 2024 году объемы выпуска снизились с более чем 21 миллиона тонн в начала 2022-го до 6,2 миллиона. Резкое сокращение производства стали, предупреждал глава «Укрметаллургпром» Александр Каленков, может привести к серьезным проблемам в украинской металлургии.