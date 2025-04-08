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16:47, 8 апреля 2025Мир

В МИД России анонсировали новые переговоры с США

МИД России: Второй раунд контактов с США по дипмиссиям пройдет в ближайшие дни
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Второй раунд контактов России и США по работе дипмиссий пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, передает ТАСС.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран», — сообщили в МИД.

По данным ведомства, новый раунд переговоров состоится в Стамбуле. Неизменными останутся «место проведения, экспертный формат и состав участников встречи».

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле.

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