В МИД России анонсировали новые переговоры с США

МИД России: Второй раунд контактов с США по дипмиссиям пройдет в ближайшие дни

Второй раунд контактов России и США по работе дипмиссий пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, передает ТАСС.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран», — сообщили в МИД.

По данным ведомства, новый раунд переговоров состоится в Стамбуле. Неизменными останутся «место проведения, экспертный формат и состав участников встречи».

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле.