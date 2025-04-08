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20:09, 8 апреля 2025Мир

В Пентагоне прокомментировали вывод войск из обеспечивающего Украину военного хаба

Пентагон: Вывод американских военных из Жешува не повлияет на помощь Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Задачи военных США по оказанию помощи Украине не изменятся после вывода американского контингента из логистического хаба в городе Жешув. Об этом заявил неназванный представитель командования Сухопутных войск США в Европе и Африке, передает ТАСС.

«Миссия не изменилась», — ответил он на вопрос о возможном прекращении прямого участия США в отправке военной помощи Киеву через хаб.

Ранее стало известно, что передислокация американских военных из Польши является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров, а также повышению эффективности».

В конце марта сообщалось, что судьба хаба в Жешуве оказалась под вопросом из-за позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине.

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