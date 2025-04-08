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03:00, 8 апреля 2025Экономика

В России предложили отменить повышение платы за электроэнергию

Миронов призвал отменить рост платы за электроэнергию в июле из-за дифтарифов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов. Его слова приводит РИА Новости.

Миронов напомнил, что по решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6 процента. «Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что введение дифтарифов на электроэнергию вызвало «драконовский рост» платежей, который, в первую очередь, затронул регионы с низкой газификацией.

Ранее в 42 российских регионах пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу для граждан. Повышающий коэффициент до 1,8 в отопительный сезон коснется россиян, проживающих в негазифицированных домах с электроотоплением.

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