В России стали чаще покупать имитированную красную икру

«Чек Индекс»: В марте спрос на имитированную икру в РФ вырос на девять процентов

В марте 2025 года спрос на имитированную икру в России вырос на девять процентов год к году. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает РИА Новости.

Как отмечают аналитики, медианная цена на натуральную красную икру составила 8856 рублей за килограмм (плюс 21 процент год к году и минус 14 — в сравнении с декабрем 2024-го). В то же время число покупок в годовом выражении снизилось на 13 процентов. Стоимость имитированной икры при этом достигла 516 рублей (плюс 14 процентов в сравнении с мартом, и плюс 2 — в сравнении с декабрем 2024 года).

По данным экспертов, чаще всего стали покупать натуральную красную икру в упаковке по 250–300 грамм. В марте ее средняя цена поднялась на 20 процентов, до 2982 рублей.

«После рекордной путины 2023 года изменилась структура продаж в 2024 и начале 2025 года. В рознице сократилась доля более бюджетной икры горбуши, уступив место нерке, кете и другим премиальным видам красной рыбы. Это, в свою очередь, способствовало росту средней цены на красную икру в целом. На этом фоне закономерно увеличился спрос на имитированную красную икру» — пояснили они.

По данным «Чек Индекс», в ноябре 2024 года траты россиян на икру выросли на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Резкое подорожание икры объясняли в том числе заметным снижением улова рыбы на Дальнем Востоке, а также негативными последствиями от деятельности браконьеров.

Как заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, в 2025 году объемы вылова лосося превысят показатели прошлого года, поэтому стоимость рыбы и икры будут уменьшаться. В 2024 году прошла худшая лососевая путина за 20 лет — сокращение добычи вызвало резкий рост цен на икру в октябре-ноябре.