Военкор рассказал о создании санитарной зоны на границе с Украиной

Военкор Пегов: РФ создает санитарную зону на границе с Украиной

Россия создает санитарную зону на границе с Украиной, заявил военкор, автор проект WarGonzo Семен Пегов. Об этом он рассказал телеканалу «360», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

Принятию такого решения способствовали рейды Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории, пояснил журналист. При этом вопрос о параметрах санитарной зоны, в частности, ее ширина, остается открытым, отметил он.

Пегов допустил, что российские военнослужащие могут приступить к установлению санитарной зоны в ходе развития успеха в Курской области. «Я считаю, правильно этим пользоваться — не повредит уж точно», — добавил журналист.

Ранее военный эксперт Геннадий Алехин предрек новый удар ВСУ вглубь российской территории. Он заявил, что Киев не оставил попыток прорваться к Крыму. При этом активизация в белгородском и курском приграничье — не более чем отвлекающий маневр, считает эксперт.