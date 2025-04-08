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18:29, 8 апреля 2025Мир

Воевавшего за ВСУ гражданина Чехии засудят на родине

Чешская прокуратура предъявила обвинение чеху, воевавшему за ВСУ без разрешения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Городская прокуратура Праги предъявила обвинение гражданину Чехии, участвовавшму в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) без разрешения президента республики Петра Павела. Об этом сообщает Seznam Zprávу.

«Государственный прокурор предъявил обвинение Лукашу Пашкуляку, который участвовал в боевых действиях против россиян на Украине. Он обвиняется в совершении преступления, связанного с несением службы в иностранных ВС без полученного на это разрешения президента Чехии», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, Пашкуляку также предъявлены обвинения в поддержке терроризма в связи с его попытками принять участие в борьбе с «Исламским государством» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Ираке на стороне Рабочей партии Курдистана, которую Европейский союз признал террористической организацией. Если мужчину признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян заявил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. По его словам, практически все они являются молодыми людьми.

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