В России высказались о положении ВСУ у границы Белгородской области

Депутат Колесник: Боями под Белгородом ВСУ хотят доказать свою состоятельность

Боями у границы Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят доказать свою состоятельность Западу, чтобы дальше просить поставки оружия, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о положении ВСУ в приграничье.

«Сейчас они пытаются сделать все, что угодно. Они пытаются доказать свою состоятельность. Хоть сантиметр российской земли нужен, хоть полсантиметра. И они из этого раздуют, как из мухи слона, что они атакуют Россию, что им нужно оружие. Они сейчас уже Евросоюз подтягивают. Евросоюз не очень уверенно себя чувствует, смотрит на США. США не одобряет всю эту историю. Поэтому такой замкнутый круг получается», — рассказал Колесник.

Также депутат заметил, что западные наемники в рядах ВСУ потеряли боевой дух.

«Потому что идут тяжелые бои с лучшей армией в мире. Многие из них в плен сдаются, бегут, не хотят вступать в бой. Так что получат они все по зубам. Это в лучшем случае. В худшем — там же и останутся. Других вариантов здесь быть не может», — заключил он.

Ранее появилась информация, что у границы Белгородской области идут тяжелые бои с отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации проекта российского военкора Семена Пегова WarGonzo. Как рассказали авторы издания, столкновения с подразделениями ВСУ проходят близ населенных пунктов Демидовка и Поповка.