В популярной программе для Windows нашли опасную уязвимость

BleepingComputer: Уязвимость в архиваторе WinRAR позволит взломать Windows

В популярной программе-архиваторе WinRAR обнаружили критическую уязвимость. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

WinRAR — архиватор файлов для операционных систем (ОС) Windows. Недавно специалисты по безопасности обнаружили в ранних и актуальной версиях программы уязвимость, которая позволяет хакерам обойти систему защиты Windows и заразить компьютер вирусом. Уязвимость отслеживается под идентификатором CVE-2025-31334, ей присвоен уровень опасности 6,8/10 (средний).

По словам специалистов, уязвимость может обойти функцию безопасности Mark of the Web, с которой Windows помечает все потенциально опасные загруженные из интернета файлы. При открытии исполняемого файла с тегом MotW ОС предупредит пользователя о том, что файл был скачен из интернета и может быть опасным.

В материале говорится, что с уязвимостью зараженные и заархивированные файлы не вызывают появление предупреждения Mark of the Web. По словам журналистов BleepingComputer, в компании WinRAR уже выпустили исправляющий проблему патч и попросили всех пользователей архиватора обновить приложение.

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