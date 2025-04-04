ИИ преуспел в фишинговых атаках

Hoxhunt: ИИ оказался эффективнее человека в создании фишинговых атак

Искусственный интеллект (ИИ) впервые опередил людей в создании шаблонов фишинговых атак. Об этом сообщает издание BetaNews.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитической компании Hoxhunt, которая занимается изучением ИИ. С 2023 года специалисты фирмы оценивали эффективность созданных ИИ фишинговых атак. В марте аналитики провели очередную симуляцию и выяснили, что нейросети могут создавать более эффективные инструменты фишинга, чем человек.

Фишинг — вид мошенничества в интернете, цель которого заключается в получении логинов и паролей пользователей. В 2023 году, на старте исследования Hoxhunt, «человеческий фишинг» был на 31 процент эффективнее. К ноябрю 2024 года созданные ИИ шаблоны для фишинговых атак уступали созданными человеком всего на 10 процентов. В марте исследователи выяснили, что ИИ начал создавать на 24 процента более эффективные инструменты фишинга, чем живые специалисты.

«Когда в 1980-х годах появились и быстро распространились первые компьютерные вирусы, они шокировали многих людей, потому что никто не мог себе представить, что компьютер может быть оружием», — отметил генеральный директор Hoxhunt Мика Аалто. По его словам, тогда люди начали придумывать средства защиты от вирусов. Аалто подчеркнул, что нужно объединить усилия, чтобы эффективнее бороться с фишинговыми инструментами, созданными ИИ.

В январе специалисты «Лаборатории Касперского» заявили, что в 2025 году мошенники будут придумывать более изощренные схемы обмана россиян.