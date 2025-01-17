Россиянам перечислили особенности поведения мошенников в 2025 году

«Известия»: В 2025 году атаки мошенников станут более персонифицированными

В 2025 году мошенники будут придумывать более изощренные схемы обмана россиян. Особенности поведения злоумышленников перечисляются в материале «Известий».

Отмечается, что из-за большого числа утечек персональных данных и развития искусственного интеллекта (ИИ) мошенники смогут получать о жертве больше информации. Из-за этого атаки злоумышленников на пользователей станут более персонифицированными. В результате их действия могут стать более эффективны, подчеркивается в статье.

Кроме того, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова добавила, что фишинг останется распространенной мошеннической схемой, однако теперь киберпреступники будут придумывать более сложные схемы. По ее словам, новые способы мошенничества будут реализовывать с помощью социальной инженерии, чтобы охватить даже тех пользователей, которые знают об уловках злоумышленников.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.