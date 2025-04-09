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12:44, 9 апреля 2025Из жизни

106-летняя женщина назвала молочный секрет своего долголетия

106-летняя британка Коллкатт назвала любовь к йогурту секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Olga Bogdanova / Unsplash

Жительница британского графства Херефордшир отпраздновала 106-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет The Carer.

Барбара Коллкатт родилась в День смеха, 1 апреля 1919 года, и призналась, что трое братьев постоянно подшучивали над ней по этому поводу. Женщина всю жизнь увлекалась теннисом и играла до 80 лет. В дом престарелых города Ледбери она переехала только два года назад.

Причиной своего долголетия Коллкатт назвала любовь к двум молочным продуктам: йогурту и мороженому. Кроме того, 106-летняя именинница считает, что прожила так долго благодаря хорошей генетике. «Мои бабушка и дедушка дожили до очень преклонных годов», — сказала британка.

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Несмотря на возраст, Коллкатт активно занимается любимыми хобби. Она много читает, рисует, слушает музыку и не пропускает ни одного теннисного матча по телевизору. Поздравить долгожительницу пришли многочисленные друзья и родственники. На празднике звучала живая музыка, а Коллкатт вручили поздравительную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.

Ранее сообщалось, что 101-летняя британка назвала спокойствие секретом своего долголетия. Дейзи Черч отпраздновала 101-й день рождения вместе с соседкой, которая родилась с ней в один день.

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