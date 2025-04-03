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09:57, 3 апреля 2025Из жизни

Родившиеся в один день 101-летние соседки поделились секретом долголетия

101-летняя британка Черч назвала спокойствие секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

Две соседки из Великобритании, которые родились в один день, отпраздновали 101-й день рождения и поедились секретом своего долголетия. Об этом пишет Manchester Evening News.

Джози Черч и Энн Уоллес-Хадрилл родились 1 апреля 1924 года и живут в соседних домах в Оксфорде с 1980-х годов. После того как их мужей не стало в 1990-х, женщины подружились и вместе занимались волонтерством и творчеством. Уоллес-Хадрилл изучала английский язык в колледже Оксфордского университета, а во время Второй мировой войны освоила работу радиомеханика. Черч выучилась на медсестру. Она рассказала, что во время войны ей пришлось ухаживать за пленными эсэсовцами. «Они были не очень любезными. Не хотели, чтобы мы заботились о них. Это были трудные пациенты», — поделилась воспоминаниями 101-летняя британка.

После войны Уоллес-Хадрилл работала лексикографом над Оксфордским словарем английского языка. Черч была медсестрой в детском доме, где ее муж работал преподавателем. Секретом своего долголетия женщины назвали спокойное отношение к жизни. «Просто живите. Большего и не сделаешь. Переходите от одного к другому. Делайте что-то, что считаете нужным, а потом переходите к чему-то другому», — пояснила Черч.

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Долгожительницы не помнят, когда выяснили, что родились в один день. Однако им было очень приятно, когда в 2024 году родные и соседи устроили для них совместное празднование 100-летнего юбилея.

Ранее 104-летняя жительница Великобритании раскрыла два оригинальных секрета своего долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря особой еде и пению.

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