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18:42, 9 апреля 2025Ценности

42-летняя Светлана Лобода показала внешность без макияжа

42-летняя певица Светлана Лобода показала внешность без макияжа на новых кадрах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода показала лицо без макияжа. Новые кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница запечатлела себя в гостиничном номере утром после сна. Она предстала перед камерой в махровом белом халате и с уложенными в конский хвост волосами. При этом звезда позировала без декоративной косметики, демонстрируя естественную внешность.

Лобода отметила, что находится в Белграде, где у нее был концерт, и собирается отправиться в Милан.

Ранее российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала лицо без макияжа во время болезни.

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