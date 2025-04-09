Адвокат назвал возможную причину для возвращения актера Ефремова в колонию

«Ридус»: Ефремов может попасть в ИК, если выедет из РФ с непогашенной судимостью

Начало событий в новости Адвокат рассказал об особенностях жизни Ефремова после освобождения по УДО

Актер Михаил Ефремов, который накануне освободился по УДО, может вернуться в исправительную колонию (ИК), если выедет за рубеж с непогашенной судимостью. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на бывшего следователя прокуратуры и нынешнего адвоката Вадима Багатурию.

По словам адвоката, артист не сможет получить загранпаспорт и покинуть Россию, пока его судимость не будет погашена. Если он все же окажется за границей, его могут вновь отправить в колонию.

Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской ИК-4 в среду, 9 апреля. Исправительное учреждение он покинул тайно через черный ход, избегая общения с журналистами, и уже направляется в Москву по месту регистрации.

Всего в местах лишения свободы артист провел 4,5 года.

