Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 9 апреля 2025Силовые структуры

Адвокат назвал возможную причину для возвращения актера Ефремова в колонию

«Ридус»: Ефремов может попасть в ИК, если выедет из РФ с непогашенной судимостью
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Адвокат рассказал об особенностях жизни Ефремова после освобождения по УДО

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Актер Михаил Ефремов, который накануне освободился по УДО, может вернуться в исправительную колонию (ИК), если выедет за рубеж с непогашенной судимостью. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на бывшего следователя прокуратуры и нынешнего адвоката Вадима Багатурию.

По словам адвоката, артист не сможет получить загранпаспорт и покинуть Россию, пока его судимость не будет погашена. Если он все же окажется за границей, его могут вновь отправить в колонию.

Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской ИК-4 в среду, 9 апреля. Исправительное учреждение он покинул тайно через черный ход, избегая общения с журналистами, и уже направляется в Москву по месту регистрации.

Всего в местах лишения свободы артист провел 4,5 года.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

    Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

    Россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

    Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead

    Королева Великобритании снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака

    Названа цель ответного торгового удара Европы по США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше