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11:07, 9 апреля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат рассказал об особенностях жизни Ефремова после освобождения по УДО

Адвокат Кочерин: Уголовное наказание с Ефремова после выхода по УДО не снимается
Юлия Сычева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Условно-досрочное освобождение (УДО) означает, что российский актер Михаил Ефремов освобождается все-таки условно, и наказание с него не снимается, объяснил адвокат Владислав Кочерин. Об особенностях жизни артиста после УДО специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Адвокат сообщил, что Ефремову после освобождения по УДО придется отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, поскольку его неотбытая часть наказания продолжает иметь юридическую силу, хотя и не исполняется фактически. Это означает, что при совершении административных или уголовных преступлений актер вернется к отбытию своего первоначального наказания и будет уже отбывать срок до конца, пояснил адвокат.

«Если таких нарушений не будет, то и проблем таких тоже не будет, и срок будет считаться истекшим по его завершении», — подчеркнул Кочерин.

Адвокат добавил, что специальный надзор над Ефремовым будет осуществляться в том случае, если найдутся основания считать, что актер ведет себя непотребно и к нему нужно какое-то особое внимание. Если он не будет давать поводов для повышенного интереса правоохранительных органов и главной исполнительной инспекции, то надзор не назначат.

Ранее сообщалось, что российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской исправительной колонии №4 и уже направляется в Москву по месту регистрации. Исправительное учреждение он покинул тайно через черный ход, избегая общения с журналистами.

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