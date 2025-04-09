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20:23, 9 апреля 2025Наука и техника

Производство важнейшего гаджета Apple перенесут в США

Reuters: Производитель AirPods намерен начать производить наушники в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Beck Diefenbach / File Photo / Reuters

Производитель наушников Apple AirPods перенесет производство в США, чтобы снизить негативное влияние от новых американских пошлин. Об этом сообщает Reuters.

Наушники AirPods считаются одним из важнейших продуктов для Apple, их для американской корпорации производит китайская фирма Luxshare. Также организация производит детали для iPhone, Apple Watch и Vision Pro. В разговоре с инвесторами руководители фирмы заявили, что планируют перенести большую часть производства за пределы Китая, в том числе в США. Со стенограммой разговора ознакомились журналисты Reuters.

В ходе беседы руководители Luxshare заметили, что пошлины президента Трампа не сильно повлияют на прибыль и выручку, так как производитель AirPods отправляет в США лишь небольшую долю готовой продукции. Однако в компании все равно намерены вывести производство из Китая.

В первую очередь партнер Apple намерен инвестировать в заводы на территории Юго-Восточной Азии, однако рассматривает возможность перенести производство в Соединенные Штаты. «Если будет коммерческая гарантия и мы сможем провести хорошую оценку, мы не исключаем локализацию некоторых продуктов для удовлетворения потребностей рынка США», — подчеркнули представители компании.

Ранее автор Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple не будет полностью переносить производство iPhone из Китая в США, она постарается избежать негативной реакции на тарифы Трампа другими путями. В том числе фирма будет лоббировать отмену пошлин.

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