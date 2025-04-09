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13:40, 9 апреля 2025Наука и техника

Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead

Компания Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anduril

Американская компания Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead. Об этом сообщает издание Defense News.

«Copperhead обеспечивает комплексные интеллектуальные морские возможности, которые позволяют операторам быстро реагировать на угрозы в подводном пространстве, за малую часть стоимости по сравнению с устаревшими решениями», — заявили в Anduril.

Линейка Copperhead включает два беспилотника, каждый из которых имеет две модификации, отличающиеся габаритами.

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Базовая модель Copperhead предназначена для миссий быстрого реагирования, включая мониторинг окружающей среды, проведение поисково-спасательных работ и инспекции подводной инфраструктуры. Аппарат способен развивать скорость 30 узлов и переносить разнообразную полезную нагрузку, в частности, датчики для обнаружения изменений магнитного поля.

Более крупный аппарат линейки — Copperhead-M — по своим возможностям напоминает торпеду. Его носителем выступит беспилотная подлодка Dive-LD или Dive-XL.

В декабре издание Breaking Defense сообщило, что Anduril проведет испытания беспилотной подводной лодки Dive-XL у берегов Калифорнии.

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