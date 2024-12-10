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15:41, 10 декабря 2024Наука и техника

В США испытают беспилотную подлодку

Компания Anduril испытает беспилотную подводную лодку Dive XL
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Anduril

Американская компания Anduril проведет испытания беспилотной подводной лодки Dive XL у берегов Калифорнии. Об этом сообщает Breaking Defense.

В ходе тестов подлодка пройдет более тысячи морских миль в подводном положении. Вице-президент Anduril Шейн Арнотт сообщил, что испытания пройдут в ближайшие месяцы.

В публикации напомнили, что недавно завершилось плавание роботизированной подлодки Ghost Stark, которую Anduril разрабатывает для Военно-морского флота Австралии. Это мероприятие назвали предвестником демонстрации Dive XL.

Модульный аппарат Dive XL может нести различное оборудование для выполнения гражданских и военных задач. В частности, подлодку можно использовать для инспекции нефтяных вышек и поиска подлодок противника. Dive XL состоит из носовой части с оборудованием для автономного плавания, двигательной установки в хвостовой части и мачты на крыше корпуса, которая обеспечивает связь. В середине корпуса находится отсек, который может вмещать полезную нагрузку.

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