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14:07, 9 апреля 2025Россия

Армия России ударила по производству оперативно-тактических ракет на Украине

Минобороны России заявило об ударе по производящему ракеты предприятию Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Российская армия ударила по украинскому предприятию, производящему оперативно-тактические ракеты. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, поражены цеха по производству ударных беспилотников и места их хранения, а также скопления живой силы, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149 районах. В российском оборонном ведомстве уточнили, что атака проведена при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее, 6 апреля, Минобороны отчиталось об ударе по месту ремонта и обслуживания западной техники ВСУ. Также поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие военно-промышленного комплекса, склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, пункты управления беспилотниками и районы скопления украинских войск.

Кроме того, в ночь на 6 апреля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по центральной артиллерийской базе ВСУ. Помимо этого, поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованное в производстве дронов.

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