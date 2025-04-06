Армия России ударила по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по артиллерийской базе вооружения ВСУ

В ночь на 6 апреля Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Кроме того, атаковано предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованное в производстве беспилотных летательных аппаратов. «Цель удара достигнута. Объекты поражены», — констатировали в ведомстве.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Так, поражены военные аэродромы, предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, а также цеха сборки дронов. Помимо этого, атакованы склады с боеприпасами и места временной дислокации украинских подразделений.

3 апреля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что удар по ракетно-космическому предприятию ВСУ ослабит военный потенциал Киева в части производства снарядов и дронов. По его словам, «остатки ракетно-космической промышленности Украины» были почти уничтожены «Орещником», однако существуют еще объекты в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.