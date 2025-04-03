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15:12, 3 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия удара России по ракетно-космическому предприятию Украины

Полковник Матвийчук: Удар РФ по предприятию ВПК Украины ослабит потенциал ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар Вооруженных сил (ВС) РФ по ракетно-космическому предприятию Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабит военный потенциал Киева в части производства снарядов и дронов, рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Последствия атаки специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия нанесла удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины.

«Остатки ракетно-космической промышленности Украины мы почти уничтожили ударом "Орешника", но есть некоторые предприятия в Харьковской, Киевской, Днепропетровской областях. Я думаю, что это обезоруживающие удары по местам, где идет производство снарядов для ракетного комплекса "Ольха" и где производятся западные дроны», — объяснил Матвийчук.

Ранее в Минобороны России отчитались о нанесении с 22 по 28 марта семи групповых ударов по военным объектам на территории Украины.

Целями российских войск стали военные аэродромы, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки и хранения беспилотников, а также места подготовки операторов дронов. Кроме того, поражены склады боеприпасов и места временной дислокации украинских бойцов.

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