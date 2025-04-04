Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: ВС России нанесли семь групповых ударов по украинским объектам

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли семь групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 29-го марта по 4-е апреля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись военные аэродромы, предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, а также цеха сборки дронов. Помимо того, удары пришлись по складам с боеприпасами, а также местам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее в сети появилось видео ракетного удара по оборонительным позициям 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе села Гуево Курской области