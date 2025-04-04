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13:03, 4 апреля 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: ВС России нанесли семь групповых ударов по украинским объектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли семь групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 29-го марта по 4-е апреля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись военные аэродромы, предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, а также цеха сборки дронов. Помимо того, удары пришлись по складам с боеприпасами, а также местам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее в сети появилось видео ракетного удара по оборонительным позициям 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе села Гуево Курской области

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