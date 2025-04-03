Ракетный удар по позициям ВСУ в российском регионе сняли на видео

Опубликовано видео ракетного удара по позициям ВСУ в районе курского села Гуево

В сети появилось видео ракетного удара по оборонительным позициям 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Гуево Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах объективного контроля видно четыре удара, каждый из которых сопровождается мощным взрывом.

Как утверждают авторы поста, атака российских войск уничтожила сразу четыре пункта управления беспилотниками. Точные потери на стороне ВСУ уточняются, однако известно, что Киев лишился не менее взвода солдат.

Ранее в сети появились кадры с ракетным ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по скоплению ВСУ под Курском. На записи видно, как один из расчетов подъезжает на огневую позицию и открывает огонь по квадратам, указанным операторами дронов.