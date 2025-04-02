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18:35, 2 апреля 2025Россия

Удар залпа ракет «Града» по скоплению ВСУ в российском регионе сняли на видео

Минобороны опубликовано видео удара РСЗО по скоплению ВСУ в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео удара одного из расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, цели в лесном массиве российского региона выявили операторы дронов, которые также скорректировали атаку артиллеристов.

На предоставленных Минобороны кадрах видно, как один из расчетов «Града» подъезжает на огневую позицию и выпускает залп ракет по квадратам, указанным дроноводами. Затем видео с камеры объективного контроля демонстрирует мощные взрывы в местах попадания снарядов.

Ранее в сети появилась запись с последними секундами жизни бойца ВСУ, прятавшегося в развалинах жилого дома под Суджей. На кадрах, снятых беспилотником, видно, как аппарат сквозь крышу полуразрушенного здания подлетает вплотную к украинскому военному, после чего трансляция прерывается.

ЖЗЛ
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