Последние секунды жизни прятавшегося в развалинах дома под Суджей бойца ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео удара российского FPV-дрона по бойцу ВСУ в Курской области

В сети появилось видео с последними секундами жизни бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), прятавшегося в развалинах жилого дома под Суджей Курской области. Ролик опубликовал в Telegram канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

На кадрах, снятых камерой российского FPV-дрона, видно, как беспилотник сквозь крышу полуразрушенного здания подлетает вплотную к украинскому военному. Затем связь прерывается, вероятно, из-за взрыва.

Точное место и дата записи не раскрываются.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники и живой силы ВСУ в Курской области. На кадрах видно удары беспилотников по замаскированному артиллерийскому орудию, квадроциклу с украинским военным, пикапу, бронетранспортерам и другому вооружению.