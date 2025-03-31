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11:07, 31 марта 2025Россия

Минобороны показало кадры уничтожения замаскированной техники ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На ролике видно, как после наведения целей были обнаружены замаскированное артиллерийское орудие противника, квадроцикл с солдатом ВСУ, пикап, бронетранспортеры Kirpi и M577, боевая машина пехоты M2 Bradley, советский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости УРАЛ-4320, а также заходящие в укрытие двое украинских военнослужащих.

Как уточнили в Минобороны, и техника, и живая сила противника после обнаружения была поражена расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон». На видео также можно увидеть характерные взрывы.

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры изнутри захваченного в курском приграничье бронеавтомобиля ВСУ. Внутри, в частности, нашли оборудование — например, лопату, которые планируют использовать российские военные.

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