Армия России ударила по месту ремонта западной техники ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по месту ремонта западной техники ВСУ

Российская армия ударила по месту ремонта и обслуживания западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также поражены инфраструктура военного аэродрома, предприятие военно-промышленного комплекса, склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, пункты управления беспилотниками и 142 района скопления сил ВСУ. Удары наносились беспилотниками, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 6 апреля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе ВСУ. Помимо этого, поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованное в производстве дронов.

О массированном ударе Вооруженных сил России по Украине стало известно 6 апреля. Сообщалось о трех сериях взрывов, после которых начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева. Кроме того, прилеты зафиксированы в Староконстантинове Хмельницкой области. Там, предположительно, целью стал военный аэродром. О взрывах также сообщали в Житомире, Сумах и Умани.