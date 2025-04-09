Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:19, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал позорищем одну особенность России

Блогер Лебедев: Россия не умеет производить наполнители для кошачьего туалета
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о неумении России создавать наполнители для кошачьего туалета и назвал это позором. Об одной из особенностей российского производства он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что рост цен на некоторые продукты в России связан с тем, что отечественные производители не научились создавать аналогов зарубежным продуктам, из-за чего многое по-прежнему импортируется. «Одного кошачьего наполнителя, оказывается, мы импортируем на многие-многие миллионы рублей в год. Это просто позорище», — посетовал дизайнер.

Он уточнил, что российским компаниям необходимо исправить подобное положение и не уступать рынок иностранным конкурентам.

Ранее блогер назвал другую особенность России «большим куском позора». Так, Лебедев раскритиковал дизайн российских денег и документов, назвав образцом для подражания банкноты XIX века.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Чем он собирается заняться после освобождения?

    В российской колонии заключенный расправился с педофилом

    Порты в США забились тысячами автомобилей

    Американцы захотели оставить технику на покинутой ими базе в Польше

    Артемий Лебедев похвалил музей бомжей

    Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

    Грузовик с формой и маскировочными сетями для бойцов сгорел по пути в зону СВО

    НАТО предрекли потерю смысла для США и развал

    Двое детей погибли при обрушении многоквартирного жилого дома в российском регионе

    Глава Космического командования США заявил о необходимости разместить оружие в космосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше