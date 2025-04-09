Артемий Лебедев назвал позорищем одну особенность России

Блогер Лебедев: Россия не умеет производить наполнители для кошачьего туалета

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о неумении России создавать наполнители для кошачьего туалета и назвал это позором. Об одной из особенностей российского производства он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что рост цен на некоторые продукты в России связан с тем, что отечественные производители не научились создавать аналогов зарубежным продуктам, из-за чего многое по-прежнему импортируется. «Одного кошачьего наполнителя, оказывается, мы импортируем на многие-многие миллионы рублей в год. Это просто позорище», — посетовал дизайнер.

Он уточнил, что российским компаниям необходимо исправить подобное положение и не уступать рынок иностранным конкурентам.

Ранее блогер назвал другую особенность России «большим куском позора». Так, Лебедев раскритиковал дизайн российских денег и документов, назвав образцом для подражания банкноты XIX века.