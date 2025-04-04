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12:17, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «большим куском позора» одну особенность в России

Блогер Лебедев раскритиковал дизайн российских денег и документов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал дизайн денег и документов в России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал эту особенность позором.

«Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождение, что паспорт, что деньги наши, конечно, — один большой кусок позора», — заявил Лебедев. Он уточнил, что считает неудачным этот дизайн, появившийся в 1990-х.

Удачным примером дизайнер назвал банкноты, которые выпускались в России в XIX веке или в советское время при Иосифе Сталине. «Вот это настоящий образец для подражания и наслаждение для глаз», — заявил он.

Ранее блогер назвал позор и проклятье России. По его словам, проблема страны заключается в том, что отечественные производители не могут создать узнаваемую марку автомобиля. При этом Лебедев счел плюсом то, что в России научились производить машины класса люкс, как Aurus.

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