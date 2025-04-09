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10:39, 9 апреля 2025Экономика

Артемий Лебедев похвалил музей бомжей

Дизайнер Артемий Лебедев похвалил музей бомжей в Петербурге
Полина Кислицына (Редактор)
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил петербургский музей бомжей в выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, подобное учреждение рано или поздно должно было появиться в Петербурге. «Ребята называют свой проект благородно антологией бродяжничества — это гораздо веселее, чем просто музей бомжей. Для Питера такое заведение, конечно же, обязательно должно было состояться. Я поздравляю авторов проекта и скоро наведаюсь к ним в гости», — заявил он.

Музей бомжей на Гороховой улице в Петербурге открыл двери для посетителей 1 апреля. Его организатор Антон Бородин заявлял, что слово «бомж» в современном обществе незаслуженно имеет почти обсценную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму.

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