Дизайнер Артемий Лебедев похвалил музей бомжей в Петербурге

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил петербургский музей бомжей в выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, подобное учреждение рано или поздно должно было появиться в Петербурге. «Ребята называют свой проект благородно антологией бродяжничества — это гораздо веселее, чем просто музей бомжей. Для Питера такое заведение, конечно же, обязательно должно было состояться. Я поздравляю авторов проекта и скоро наведаюсь к ним в гости», — заявил он.

Музей бомжей на Гороховой улице в Петербурге открыл двери для посетителей 1 апреля. Его организатор Антон Бородин заявлял, что слово «бомж» в современном обществе незаслуженно имеет почти обсценную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму.