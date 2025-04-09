Азиатские страны нашли способ избежать пошлин Трампа

Bloomberg: Азия надеется умиротворить США, покупая американский газ

Азиатские государства надеются, что им удастся избежать повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, если они станут покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg.

Обещания о наращивании таких закупок уже прозвучали со стороны Индонезии и Таиланда. По словам Трампа, данный вопрос обсуждается также и с властями Южной Кореи. Более того, она, а также Япония и Тайвань, собираются инвестировать в связанный с СПГ проект на Аляске стоимостью 44 миллиарда долларов.

Издание напомнило, что каскад глобальных тарифов, введенных Вашингтоном, шокировал азиатские экономики, которые теперь надеются облегчить свое положение наиболее естественным вариантом — скупкой СПГ. Тем более что США являются крупнейшим в мире поставщиком такого топлива. Кроме того, индийские импортеры СПГ лоббируют отмену таможенной пошлины на поставки газа из США.

Единственным исключением из покупательского ажиотажа оказался Китай, крупнейший покупатель СПГ. Он ввел ответные пошлины, а китайские импортеры перепродают законтрактованные поставки СПГ из США в Европу и другие страны Азии.

По словам Трампа, США могут отсрочить введение импортных тарифов и против Евросоюза, если тот начнет покупать американские нефть и газ на продиктованную Вашингтоном сумму. Речь идет о 350 миллиардах долларов.