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17:58, 9 апреля 2025Мир

Будущий канцлер Германии сделал жесткое предупреждение Трампу

Мерц предупредил Трампа о возвращении Германии в мировые дела
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Заключение коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом (ХДС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) означает, что ФРГ вернулась в мировые дела и президент США Дональд Трамп должен это учитывать. Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Германия выполнит обязательства в плане обороны, и Германия готова усилить свою собственную конкурентоспособность», — отметил лидер ХДС.

При этом Мерц подчеркнул, что Европейскому союзу следует выработать единую политику в области тарифов и пошлин, которые Трамп ввел против большей части стран мира.

Ранее стало известно, что лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции. При этом опрос NTV показал, что большинство немцев не считают Мерца подходящим кандидатом на должность канцлера.

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