Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 8 апреля 2025Мир

Опрос показал отношение немцев к канцлеру Мерцу

Опрос Forsa: Большинство немцев считают, что Мерц не подходит на роль канцлера
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Большинство немцев не считают лидера победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца подходящим кандидатом на должность канцлера. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом Forsa для телеканала NTV.

По данным опроса, 60 процентов респондентов не считают, что Мерц подходит на должность канцлера ФРГ, а противоположного мнения придерживаются лишь 32 процента опрошенных. Несколько больше назначение Мерца поддерживают в Западной Германии, где в его пользу высказались 34 процента респондентов против 19 процентов в восточной части страны.

Наибольшей поддержкой кандидатура Мерца пользуется среди сторонников блока ХДС/ХСС (79 процентов) и его избирателей на прошедших в феврале парламентских выборах (69 процентов). При этом большая часть сторонников других партий считают, что он не подходит на должность канцлера.

8 марта Мерц заявил об успешном завершении формирования правящей коалиции, в которую вошли ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Премьер Британии высказался о сроках размещения западных войск на Украине

    На Украине заявили о выработанной позиции по соглашению с США о недрах

    Украина впервые получила уголь из США после остановки добычи в Покровске

    Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

    Американист высказался о возможности Конгресса США отменить пошлины Трампа

    Появились подробности по делу о хищении в отношении ректора российского госуниверситета

    Беременная Ида Галич показала фигуру в купальнике

    Уехавший из России комик подтвердил негативные стереотипы о Европе

    ЦБ резко понизил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше