Опрос показал отношение немцев к канцлеру Мерцу

Опрос Forsa: Большинство немцев считают, что Мерц не подходит на роль канцлера

Большинство немцев не считают лидера победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца подходящим кандидатом на должность канцлера. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом Forsa для телеканала NTV.

По данным опроса, 60 процентов респондентов не считают, что Мерц подходит на должность канцлера ФРГ, а противоположного мнения придерживаются лишь 32 процента опрошенных. Несколько больше назначение Мерца поддерживают в Западной Германии, где в его пользу высказались 34 процента респондентов против 19 процентов в восточной части страны.

Наибольшей поддержкой кандидатура Мерца пользуется среди сторонников блока ХДС/ХСС (79 процентов) и его избирателей на прошедших в феврале парламентских выборах (69 процентов). При этом большая часть сторонников других партий считают, что он не подходит на должность канцлера.

8 марта Мерц заявил об успешном завершении формирования правящей коалиции, в которую вошли ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии.