Бывший премьер-министр Украины назвал первое мероприятие для новой власти Украины

Экс-премьер Украины Азаров: Новая власть должна будет провести аудит и ревизию

Проверка финансовой отчетности государства станет первым мероприятием, которое необходимо будет провести новой власти Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Финансовая репутация Украины, по его словам, крайне сомнительна. По итогам прошлого года ВВП Украины вырос на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента, инфляция достигла 13,4 процента.

«Именно аудит и ревизия четко выстроят, где мы действительно должны, где не должны и не будем никогда отдавать ничего», — пояснил политик.

Облигации страны продаются по низким ценам. Инвесторы не верят в способность Украины отдать долги, поэтому они продают облигации ниже себестоимости. При этом политик предупредил о рисках полного обесценивания ценных бумаг Украины..

Ранее на Украине заговорили о тревожных тенденциях в экономике. Экономисты считают, что страна находится в шаге от стагфляции — состоянии экономики, которое сочетает экономический спад и высокую инфляцию.