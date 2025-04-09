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14:13, 9 апреля 2025Бывший СССР

Бывший премьер-министр Украины назвал первое мероприятие для новой власти Украины

Экс-премьер Украины Азаров: Новая власть должна будет провести аудит и ревизию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Проверка финансовой отчетности государства станет первым мероприятием, которое необходимо будет провести новой власти Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Финансовая репутация Украины, по его словам, крайне сомнительна. По итогам прошлого года ВВП Украины вырос на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента, инфляция достигла 13,4 процента.

«Именно аудит и ревизия четко выстроят, где мы действительно должны, где не должны и не будем никогда отдавать ничего», — пояснил политик.

Облигации страны продаются по низким ценам. Инвесторы не верят в способность Украины отдать долги, поэтому они продают облигации ниже себестоимости. При этом политик предупредил о рисках полного обесценивания ценных бумаг Украины..

Ранее на Украине заговорили о тревожных тенденциях в экономике. Экономисты считают, что страна находится в шаге от стагфляции — состоянии экономики, которое сочетает экономический спад и высокую инфляцию.

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