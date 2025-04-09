Дачникам назвали лучшие культуры для посадки в апреле

Депутат Чаплин: Для апрельской посадки подходят капуста, томаты и перец

К рассаде можно приступать уже в апреле. Какие культуры подходят для посадки в это время, дачникам рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его цитируют «Известия».

Середина весны — благоприятное время для посадки лука-севка, чеснока, редиса, моркови и зелени. Их можно сажать в открытый грунт по мере прогрева почвы, советует Чаплин. В теплице в апреле можно высаживать ранние овощи — среди них парламентарий называет капусту, перец и томат. Правда, помимо рекомендаций, необходимо учитывать, какие сорта и гибриды адаптированы к климатическим условиям региона.

Перед посадкой депутат напоминает о подготовительных мерах: стоит убрать с участка прошлогоднюю листву и остатки растений, перекопать его и внести удобрения. Лучше всего подойдут органические фертилизанты — компост и перегной. Кроме того, Чаплин обращает внимание, что для каждой культуры требуется особая кислотность почвы. Также следует запастись препаратами для борьбы с вредителями. Из народных средств помогут травяные настои и мыльные растворы — они наиболее безопасны для земли.

Ранее дачникам назвали лучшее время для покупки загородного дома. Сделку стоит оформлять весной, поскольку в это время легче оценить дефекты дачного участка и можно сразу приступить к его благоустройству.