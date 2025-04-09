Дубинский: Первый день мира последним днем для Зеленского

Первый день мира между Москвой и Киевом станет последним днем для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, украинский лидер нужен Соединенным Штатам, чтобы давить на Россию, а Европейскому Союзу — чтобы «шакаленком бегать между двух тигров в надежде на наживу».

«Но как только тигры договорятся между собой, и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней Зеленский. Первый день мира — его последний», — написал он.

Ранее Дубинский обвинил Владимира Зеленского в затягивании конфликта. Он подчеркнул, что президент Украины делает это ради интересов Великобритании и Франции.